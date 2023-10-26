Аналитик объяснил, как вырастут тарифы сотовых операторов в ближайшие годы Эксперт Кусков: сотовая связь в России в 2024 году подорожает на 10–12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильная связь в России в 2024 году подорожает на 10–12%, а в последующие годы рост тарифов может быть еще в несколько раз выше, предположил в разговоре с NEWS.ru гендиректор аналитического проекта TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, причина этого заключается в удорожании и дефиците импортного оборудования. К примеру, после начала спецоперации в страну перестали поставлять базовые станции Huawei, Ericsson и Nokia, а также часть маршрутизаторов и роутеров, объясняет аналитик.

Исходя из совокупности всех этих факторов, других вариантов, при которых связь могла бы дешеветь или хотя бы не дорожать, просто нет. Поэтому в следующем году нас однозначно ждет рост тарифов. И если он будет в пределах 10–12%, то дальше встанет вопрос о том, кто будет компенсировать затраты операторов на приобретение базовых станций. Если государство на это не пойдет, это ляжет на плечи рядовых потребителей. Поэтому те же 10–12% еще могут увеличиться в несколько раз, — объяснил Кусков.

На те же 10–12%, по его мнению, подорожают в 2024-м и конвергентные услуги, когда, к примеру, в одном пакете продаются мобильная связь и домашний интернет).

Ранее сообщалось, что, помимо проблемы с закупкой нового оборудования, у мобильных операторов обострится проблема роста затрат на электроэнергию. Как объясняла доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, в прошлом году правительство отменило льготную ставку в размере 550 рублей за киловатт на присоединение объектов мощностью до 15 кВт: все площадки базовых станций строятся в пределах именно этой мощности. По ее оценке, через год у операторов будет еще меньше льгот и им придется вводить дополнительные платные услуги стоимостью в 50–70 рублей или перестать компенсировать комиссию банка при пополнении счета.