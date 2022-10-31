Россиянам рассказали, как эффективно и быстро копить деньги Риск-менеджер Манжос: нужно откладывать деньги с дохода для накопления сбережений

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Самый надежный способ побыстрее накопить значительную сумму денег — регулярно откладывать с месячного дохода. При этом сумма не должна быть обременительной. Такой совет дал в интервью агентству ПРАЙМ старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Он также предложил сохранять средства от незапланированных денежных поступлений — например, от подработки или продажи вещей.

При этмо эксперт подчеркнул, что люди, ежемесячно откладывающие 50% от дохода, быстро накопят значительну «денежную подушку» — сумму, необходимую для непредвиденных обстоятельств. Она может кратна доходам в один-три месяца.

Ранее директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков рассказал, что существуют традиционные надежные способы накопления. Например, банковские вклады позволят сохранить отложенные деньги и дадут доход, перекрывающий инфляцию. По мнению эксперта, ежемесячно следует отчислять от своего дохода 5–10% на случай непредвиденных обстоятельств. По словам Сычкова, главным плюсом такого инструмента является его ликвидность.