Раскрыто количество добытых биткоинов

Майнерам осталось добыть лишь около 5% биткоинов, следует из данных площадки Clarkmoody. К настоящему моменту добыто 19,9 млн монет из 21 млн возможных, стоимость добытой криптовалюты оценили в $2,36 трлн (185,3 трлн рублей).

Благодаря ограничению числа биткоинов и внесению монет в цифровой реестр учет добытой криптовалюты и транзакций с ней ведется онлайн. Предполагается, что 99% биткоинов добдут только к январю 2035 года.

Специальная программа сокращает число монет, которые майнеры получают за воспроизведенный блок через каждые 210 тысяч завершенных майнерами блоков. Эта процедура называется халвингом. За всю историю биткоина (с 2009 года) было четыре халвинга.

Ранее Московская Биржа объявила о запуске расчета и публикации собственного индекса биткоина начиная с 10 июня. Индекс, получивший код MOEXBTC, будет отражать динамику цен на криптовалюту.

До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, энергозатраты при майнинге биткоина сопоставимы с потреблением целых государств. По его словам, уже сейчас криптовалюта потребляет больше электроэнергии, чем вся Польша.