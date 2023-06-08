Смартфоны, стиралки, планшеты могут подорожать на 50%. Это уже точно? Эксперты рассказали, подорожает ли отечественная и импортная техника в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В нескольких казахстанских, армянских и гонконгских банках начали блокировать оплату за иностранную электронику компаниям из России. Это может привести к дефициту техники в стране уже через полгода. NEWS.ru узнал у экспертов, каких товаров будет не хватать в декабре и как изменятся цены.

Что мешает ввозить электронику в Россию

«Коммерсант» сообщил, что последние две недели армянские, казахстанские и гонконгские банки, опасаясь вторичных санкций США, начали блокировать оплату покупателям из РФ за серверы, микросхемы, процессоры, системы хранения данных, телеком-оборудование и другую электронику. Это произошло из-за того, что десятый пакет запрещает финансовым организациям разных стран предоставлять деньги, товары и услуги компаниям и лицам, подпавшим под первичные ограничения.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК тоже фиксируют проблемы с платежами за зарубежную электронику и бытовую технику, сообщил NEWS.ru представитель объединения Антон Гуськов. По его словам, речь идет о 84-й и 85-й группах товарной номенклатуры, то есть о компьютерах, планшетах, смартфонах, диктофонах, электробритвах, стиральных машинах, различных промышленных станках и микросхемах. Как добавил Гуськов, проблемы возникают в том числе и в российских банках — часть из них отказываются проводить оплату.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что предпринимают импортеры

Зарубежные микросхемы и процессоры нередко используются и для производства отечественных компьютеров, а также бытовой техники, автомобилей и самолетов.

Теперь поставщики пытаются ввезти электронику под другими номенклатурными кодами и найти альтернативные методы их оплаты. И где-то это получается, так как пока не все банки даже в Армении и Гонконге блокируют оплату. Еще один вариант выхода из ситуации — заказывать в Россию уже собранные, готовые компьютеры, планшеты, смартфоны и прочую технику.

Приведет ли это к дефициту

По словам представителя одной из логистических компаний, Россия может столкнуться с нехваткой этой продукции через полгода-год. Гендиректор компании — разработчика систем для распознавания документов Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров в беседе с NEWS.ru также заметил, что нарушение платежей в любом случае приведет к дефициту.

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Вырастут ли цены на технику

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечает: правила бизнеса и торговли постоянно меняются в течение года. Тем не менее компании будут находить решения, чтобы обеспечить покупателям нужный ассортимент товаров и не допустить роста цен. Например, поменяют каналы поставок и оптимизируют затраты на импорт. «Ретейл способен очень быстро перестраиваться. Особенно малый бизнес, который сейчас обеспечивает достаточно внушительный объем необходимых товаров», — говорит Соколов.

По словам Гуськова из РАТЭК, пока поставки идут и рынок работает, но сложности с оплатой регулярно случаются. Он считает, что в итоге это приведет к повышению себестоимости товаров. Эксперт не стал прогнозировать, когда и насколько вырастет конечная цена.

Арлазаров полагает, что даже если российский бизнес быстро найдет альтернативные механизмы оплаты иностранной электроники, российские компьютеры и другие устройства, создаваемые на ее основе, подорожают на 5–10%. «Если же компании, занимающиеся параллельным импортом, не смогут быстро найти альтернативные виды оплаты, то цены вполне могут вырасти и на 50%», — заключил эксперт.

Как уже ограничивали поставки

После начала боевых действий на Украине западные санкции последовательно вводились как против конкретных российских производителей электроники (например, американцам запрещено заключать любые сделки с АО «Байкал Электроникс», АО МЦСТ, НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис» ), так и против страны в целом. Были введены запреты на поставки в Россию продукции двойного назначения — то есть и гражданского, и военного.

Введенные властями Тайваня — региона, где активно производят проводники для всего мира — санкции также сильно повлияли на ситуацию. Остров официально запретил поставлять более-менее эффективные микропроцессоры и микросхемы в Россию. Кроме того, отдельные производители просто ушли из России и прекратили поставки в нашу страну. Это сделали Intel, AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Microsoft, Cisco, VMware, SAP, Oracle и другой бизнес.

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Почему Россия сама хочет ограничить зарубежные поставки

На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг и Минэкономики хотят существенно ограничить поставки в Россию западной электроники по просьбе российских производителей вычислительной техники. По данным источника «Коммерсанта», проект соответствующего нормативного акта уже готов.

Российские компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других), хотят ограничить импорт компьютерной техники. Они просят о прекращении параллельного импорта продукции HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики же рассматривают более расширенный список. В дополнение к перечисленным выше брендам из перечня предлагается убрать IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Тогда же Антон Гуськов заявил NEWS.ru, что сокращение ассортимента электроники в России приведет к росту цен. Кроме того, отечественные производители пытаются продавать свои устройства дороже китайских аналогов. В свою очередь Арлазаров допускал рост цен на российское «железо» до 15%. Он называл меру нужной для развития производства, однако другие эксперты считают, что многое в России создавать еще не могут, сначала нужно оценить реальные возможности.

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