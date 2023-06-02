Минпромторг и российские производители техники намерены сократить список брендов для параллельного импорта. Решение может коснуться продукции более 20 зарубежных компаний, включая Acer, Asus, Dell, Cisco, HP и IBM. Поставки каких компьютеров и серверов могут запретить и вырастут ли при этом цены на российское «железо», расскажет NEWS.ru.
Что задумали в Минпромторге
Российские власти собираются заметно сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт, пишет «Коммерсант». Возможность «реорганизации» списка брендов для параллельного импорта Минпромторг рассматривает вместе с российскими производителями вычислительной техники.
Речь идет о продукции более 20 зарубежных брендов. Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается: министерство «ждет более конкретно сформулированных предложений». Источник издания на рынке утверждает, что «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен».
К слову, в прошлом году российские производители уже предлагали запретить ввоз в страну зарубежных компьютеров. Видимо, эта история получила продолжение.
Что может подпасть под запрет
Компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) хотят ограничить ввоз по параллельному импорту техники компаний HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.
В Минэкономики рассматривают более расширенный список. В дополнение к перечисленным выше брендам из перечня предлагается убрать IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.
Зачем вообще нужен параллельный импорт
Параллельный импорт подразумевает импорт товаров из других стран в обход прямых поставок, то есть без согласия правообладателя. По сути, это тот же самый серый импорт, но только легализованный Россией.
Параллельный импорт заработал в мае прошлого года в ответ на санкции и последующий уход с российского рынка ряда иностранных компаний (в том числе из сферы IT). Дело в том, что отечественных аналогов продукции ушедших компаний оказалось не так много либо они отсутствовали. И параллельный импорт позволил избежать дефицита оборудования.
Какие производители техники популярны в России
По состоянию на конец 2021 года Acer, Asus, HP и Dell, от которых в том числе предлагают «избавить» россиян, входили в пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров. К слову, первая тройка также вошла тогда в топ-5 поставщиков ноутбуков.
Среди лидеров рынка серверов в том же году были Dell и HPE. Среди популярных производителей сетевого оборудования до 2022 года значилась и Cisco.
Даже после начала спецоперации на Украине ряд компаний сумел сохранить лидирующие позиции на российском рынке. Например, в 2022 году в топ-10 поставщиков ноутбуков в РФ (из тех, кто рискует попасть под запрет Минпромторга) вошли MSI, HP, Asus, Acer и Dell. Для справки: в прошлом году MSI привезла в Россию 556 тыс. ноутбуков против 138 тыс. в 2021 году.
Стоит ли ограничивать импорт
Гендиректор разработчика систем для распознавания документов Smart Engines Владимир Арлазаров считает идею возможного ограничения параллельного импорта вычислительной техники в Россию правильной. «Иначе никакого смысла создавать и развивать собственное производство в России нет», — поясняет он.
Другое дело, что государство должно взять на себя обязательства по защите конкуренции и контролю за ценами, как это сделало, например, Минцифры в случае с ценами на отечественное ПО, считает эксперт. «Если цены на продукцию взлетят, то необходимо будет подать сигнал рынку и очень аккуратно вернуть их на разумный уровень», — говорит Арлазаров.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов замечает, что выбор всегда делают покупатели и заставить их покупать что-либо невозможно. «Искусственно сокращать предложение для россиян, даже с целью по поддержке отечественных производителей, не нужно. Сейчас стране достаточно и санкций», — отмечает он.
Соколов напоминает, что в прошлом году спрос на стиральные машины, варочные плиты и другие бытовые приборы сместился в сторону отечественной продукции и стран СНГ. Эта техника, по его словам, обладает всеми необходимыми характеристиками и по стоимости находится в базовом сегменте. «Произойдет ли то же самое с электроникой — большие сомнения», — рассуждает эксперт. К тому же последствия такого решения отразятся на поступлениях в бюджет: меньше продаж — меньше налогов.
Подорожает ли российская техника при отсутствии конкурентов
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов считает, что ограничения в любом случае приведут к росту цен на российское оборудование.
«Покупатели всегда выбирают то, что надежнее и доступнее, а когда выбор сокращается, это приводит к росту себестоимости того или иного продукта», — говорит он. Плюс отечественные производители пытаются продавать свои устройства дороже китайских аналогов.
В свою очередь Арлазаров допускает рост цен на российское «железо» до 15%.
Какой продукции не хватает на российском рынке
Прежде чем что-либо запрещать, нужно провести тщательный анализ по каждой конкретной категории и каждой отдельной модели и виду техники, уверены эксперты. Нужно объективно оценить отечественных производителей — смогут ли они восполнить ту нишу, которая появится после запрета на западные устройства. «Пока, насколько нам известно, подобный мониторинг никто не проводил», — заметил Соколов.
По мнению основателя дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павла Кулакова, ограничение поставок иностранной вычислительной техники затормозит развитие некоторых направлений IT-отраслей, в том числе финансового сектора, облачных платформ и др. «Сейчас российские системы хранения данных и серверы не способны полностью удовлетворить потребности рынка. Как в количественном плане, так и в техническом», — приводит его слова «Коммерсант».
Примерно о том же ранее говорил интернет-предприниматель Герман Клименко, отмечая, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки.
Владимир Арлазаров добавляет, что в России по-прежнему очень остро ощущается нехватка отечественной микроэлектроники. «Причем речь идет о всей номенклатуре изделий микроэлектроники, начиная от CPU (центральный процессор. — NEWS.ru) и заканчивая GPU (графический процессор — NEWS.ru)», — уточняет он.
Проблему признавали и сами власти. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что доля компьютеров и серверов с процессорами отечественного производства на рынке IT-технологий составляет менее 3%.
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