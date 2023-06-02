Импорт компьютеров в Россию хотят сократить: что еще может исчезнуть И как тогда вырастут цены на российскую технику

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Минпромторг и российские производители техники намерены сократить список брендов для параллельного импорта. Решение может коснуться продукции более 20 зарубежных компаний, включая Acer, Asus, Dell, Cisco, HP и IBM. Поставки каких компьютеров и серверов могут запретить и вырастут ли при этом цены на российское «железо», расскажет NEWS.ru.

Что задумали в Минпромторге

Российские власти собираются заметно сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт, пишет «Коммерсант». Возможность «реорганизации» списка брендов для параллельного импорта Минпромторг рассматривает вместе с российскими производителями вычислительной техники.

Речь идет о продукции более 20 зарубежных брендов. Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается: министерство «ждет более конкретно сформулированных предложений». Источник издания на рынке утверждает, что «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен».

К слову, в прошлом году российские производители уже предлагали запретить ввоз в страну зарубежных компьютеров. Видимо, эта история получила продолжение.

Что может подпасть под запрет

Компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) хотят ограничить ввоз по параллельному импорту техники компаний HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

В Минэкономики рассматривают более расширенный список. В дополнение к перечисленным выше брендам из перечня предлагается убрать IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зачем вообще нужен параллельный импорт

Параллельный импорт подразумевает импорт товаров из других стран в обход прямых поставок, то есть без согласия правообладателя. По сути, это тот же самый серый импорт, но только легализованный Россией.

Параллельный импорт заработал в мае прошлого года в ответ на санкции и последующий уход с российского рынка ряда иностранных компаний (в том числе из сферы IT). Дело в том, что отечественных аналогов продукции ушедших компаний оказалось не так много либо они отсутствовали. И параллельный импорт позволил избежать дефицита оборудования.

Какие производители техники популярны в России

По состоянию на конец 2021 года Acer, Asus, HP и Dell, от которых в том числе предлагают «избавить» россиян, входили в пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров. К слову, первая тройка также вошла тогда в топ-5 поставщиков ноутбуков.

Среди лидеров рынка серверов в том же году были Dell и HPE. Среди популярных производителей сетевого оборудования до 2022 года значилась и Cisco.

Даже после начала спецоперации на Украине ряд компаний сумел сохранить лидирующие позиции на российском рынке. Например, в 2022 году в топ-10 поставщиков ноутбуков в РФ (из тех, кто рискует попасть под запрет Минпромторга) вошли MSI, HP, Asus, Acer и Dell. Для справки: в прошлом году MSI привезла в Россию 556 тыс. ноутбуков против 138 тыс. в 2021 году.

Стоит ли ограничивать импорт

Гендиректор разработчика систем для распознавания документов Smart Engines Владимир Арлазаров считает идею возможного ограничения параллельного импорта вычислительной техники в Россию правильной. «Иначе никакого смысла создавать и развивать собственное производство в России нет», — поясняет он.

Другое дело, что государство должно взять на себя обязательства по защите конкуренции и контролю за ценами, как это сделало, например, Минцифры в случае с ценами на отечественное ПО, считает эксперт. «Если цены на продукцию взлетят, то необходимо будет подать сигнал рынку и очень аккуратно вернуть их на разумный уровень», — говорит Арлазаров.

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов замечает, что выбор всегда делают покупатели и заставить их покупать что-либо невозможно. «Искусственно сокращать предложение для россиян, даже с целью по поддержке отечественных производителей, не нужно. Сейчас стране достаточно и санкций», — отмечает он.

Соколов напоминает, что в прошлом году спрос на стиральные машины, варочные плиты и другие бытовые приборы сместился в сторону отечественной продукции и стран СНГ. Эта техника, по его словам, обладает всеми необходимыми характеристиками и по стоимости находится в базовом сегменте. «Произойдет ли то же самое с электроникой — большие сомнения», — рассуждает эксперт. К тому же последствия такого решения отразятся на поступлениях в бюджет: меньше продаж — меньше налогов.

Подорожает ли российская техника при отсутствии конкурентов

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов считает, что ограничения в любом случае приведут к росту цен на российское оборудование.

«Покупатели всегда выбирают то, что надежнее и доступнее, а когда выбор сокращается, это приводит к росту себестоимости того или иного продукта», — говорит он. Плюс отечественные производители пытаются продавать свои устройства дороже китайских аналогов.

В свою очередь Арлазаров допускает рост цен на российское «железо» до 15%.

Какой продукции не хватает на российском рынке

Прежде чем что-либо запрещать, нужно провести тщательный анализ по каждой конкретной категории и каждой отдельной модели и виду техники, уверены эксперты. Нужно объективно оценить отечественных производителей — смогут ли они восполнить ту нишу, которая появится после запрета на западные устройства. «Пока, насколько нам известно, подобный мониторинг никто не проводил», — заметил Соколов.

По мнению основателя дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павла Кулакова, ограничение поставок иностранной вычислительной техники затормозит развитие некоторых направлений IT-отраслей, в том числе финансового сектора, облачных платформ и др. «Сейчас российские системы хранения данных и серверы не способны полностью удовлетворить потребности рынка. Как в количественном плане, так и в техническом», — приводит его слова «Коммерсант».

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Примерно о том же ранее говорил интернет-предприниматель Герман Клименко, отмечая, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки.

Владимир Арлазаров добавляет, что в России по-прежнему очень остро ощущается нехватка отечественной микроэлектроники. «Причем речь идет о всей номенклатуре изделий микроэлектроники, начиная от CPU (центральный процессор. — NEWS.ru) и заканчивая GPU (графический процессор — NEWS.ru)», — уточняет он.

Проблему признавали и сами власти. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что доля компьютеров и серверов с процессорами отечественного производства на рынке IT-технологий составляет менее 3%.

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