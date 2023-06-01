Скидки на еду, телефон, одежду: какие новые льготы могут появиться в России В России планируют ввести кешбэк на многие отечественные товары. Каких категорий продуктов и услуг это может коснуться — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов выступил с инициативой ввести государственный кешбэк на многие отечественные товары. По его словам, эти меры обеспечат стимулирование спроса и развитие экономики. О каких товарах идет речь и может ли инициатива быть принята, расскажет NEWS.ru.

Какие новые льготы предлагают ввести в России

Омбудсмен Борис Титов собрал предложения российских бизнесменов и составил специальный доклад президенту Владимиру Путину. Уполномоченный по правам предпринимателей предлагает:

• кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами (компьютеры, мобильные телефоны и другие бытовые устройства);

• сертификаты/кешбэк на часть стоимости продукции российской легкой промышленности (то есть на одежду, обувь и различный текстиль);

• сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных

производителей;

• ускоренную амортизацию до 150% от стоимости оборудования российского производства;

• сертификаты на программы профессиональной подготовки с целью преодоления дефицита

кадров;

• сертификаты на социальные услуги, образовательные программы по техническим профессиям.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Примут ли эти инициативы

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил NEWS.ru, что не слышал обсуждения подобных инициатив. По его мнению, правительство уже приняло меры по поддержке указанных выше отраслей. Среди них — субсидирование процентных ставок по кредитам, промышленная ипотека, скидки на налоги и пошлины в особых экономических зонах и другие льготы.

Первый вице-президент общественного объединения бизнесменов «Опора России» Павел Сигал, напротив, отмечает, что очень важно поддержать производителей российской электроники, ведь они нацелены на импортозамещение. По его словам, в этой сфере инициатива о кешбэке может быть реализована.

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина отмечает, что надо развивать российскую электронику, но при этом ограничивать импортную. По ее мнению, ввести льготы для производителей одежды и обуви менее реально, так как сложнее определить национальный характер производства (кто-то просто шьет в России, но по зарубежным лекалам, кто-то — по российским лекалам, но из иностранного сырья и т. п.).

Многие эксперты считают, что некоторые инициативы Титова могут быть одобрены, но будут доступны не на постоянной основе.

Какие кешбэк и скидки были в России

Ранее в России уже действовали программы, которые помогали развивать экономику и стимулировать спрос на те или иные услуги. Многие граждане получали налоговые вычеты после покупки жилья или оплаты лечения, материнский капитал и прочие пособия. Рассказываем, какие скидки были в других отраслях.

Туристический кешбэк

Ранее в России работала программа туристического кешбэка. Можно было получить не более 20 тыс. рублей после путешествия в один из регионов страны. Если турист собирался отдохнуть на Дальнем Востоке, ему полагался повышенный кешбэк — до 40 тыс. рублей.

Некоторые СМИ писали, что программа вновь начнет действовать с 1 июня, однако информация не подтвердилась. Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Минэкономразвития сообщила, что ее не продлили, так как спрос на поездки по стране и без того превышает предложение.

Кешбэк на ремонт

Автовладельцы смогут получить кешбэк после ремонта машины. Сначала нужно обратиться в один из автосервисов с агрегатора UREMONT܂COM и оплатить услуги картой «МИР» (подробнее — в официальном Telegram-канале платежной системы). Кешбэк составит 10%. Акция действует до 30 июня этого года во всех регионах России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скидки на программное обеспечение

Представители малого и среднего бизнеса могли получить скидку в 50% на покупку отечественного программного обеспечения. Эта акция действовала до 15 декабря прошлого года, а потом государственные средства, выделенные на нее, закончились. Если программу возобновят, актуальную информацию можно будет узнать на сайте МСП.рф.

Читайте также:

Как получить новый кешбэк за отдых в России

Кредит на первоначальный взнос по ипотеке: как получить помощь государства

Россиянам рассказали, в каких случаях их могут лишить соцвыплат