Экономист предрек скорое подорожание бытовой техники в России Экономист Масленников порекомендовал россиянам поторопиться с покупкой бытовой техники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В экономике России наблюдаются позитивные тенденции в уровне потребительского спроса, а также в стабилизации и даже снижении цен на товары, поэтому сейчас самое благоприятное время для приобретения бытовой техники и электроники, рассказал в беседе с «Радио 1» экономист, руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

С точки зрения потребления сейчас благоприятная пора, чтобы с уверенностью приобретать бытовую технику, различного рода электронные гаджеты, поскольку в настоящее время цены в целом на продовольственную корзину снижаются, а вот далее, вероятнее всего, они будут только расти, — предположил Масленников.

Эксперт добавил, что в целом в России происходит восстановление потребительского спроса по многим показателям, что, наряду с низким уровнем безработицы и инфляции, свидетельствует о позитивных процессах в экономике.

При этом, по прогнозам специалиста, во второй половине года может инфляционное давление может усилиться, из-за чего цены будут расти.

Ранее экономист Дмитрий Скрябин предположил, что значительного роста цен на бензин этим летом не будет, несмотря на рост инфляции. По его мнению, подорожание топлива вряд ли произойдет за год до президентских выборов.