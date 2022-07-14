Названы компании, акции которых упадут до конца года Инвестор Сидоров предупредил о падении акций ряда компаний до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал, акции каких компания ожидает падение до конца года. По его мнению, первое место занимает технологическая сфера, пишет агентство ПРАЙМ.

Падение акций в этой сфере связано с ожиданием рецессии и ужесточением денежно-кредитной политики центробанков по всему миру для борьбы с инфляцией. При этом, отмечает специалист, «IT-пузырь» давно формировался на биржах и вопрос о том, когда он лопнет, является лишь вопросом времени.

Ещё одна сфера, где ожидается падение акций, — энергетика. Несмотря на то, что сейчас сырьё торгуется по высокой цене, во время рецессии спрос на бумаги может упасть вместе с ценами.

Третьим сектором, который ожидает падение, станет банковский. Это связано с «уходом» людей в экономию, тем, что они не берут кредиты из-за ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру.

Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ретейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов, — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что эффективность работы практически половины московских технологических компаний не снизилась по сравнению с январем 2022 года, у еще 17% столичных стартапов бизнес начал активно развиваться, несмотря на западные санкции.