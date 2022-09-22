Мосбиржа допустила отказ от торгов долларом в России Глава набсовета Мосбиржи Швецов допустил отказ от торгов долларом в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшем будущем Мосбиржа может отказаться от торгов долларом, заявил глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов. По его словам, доллар может утратить коммерческую и государственную роли в России, за счет которых он и представляет интерес для площадки. В таком случае бизнес может быть продан, передает РБК.

Гипотетически я не исключаю, если торговые инвестиционные отношения с внешним миром будут недолларовые и доллар утратит свою функцию, — я не исключаю, что он будет уже не интересен ни регулятору, ни бирже. Бизнес может быть продан, — считает Швецов.

Он отметил, что несмотря на введенные санкции, часть импорта и экспорта до сих пор осуществляется при помощи доллара. Пока у российской экономики есть потребность в валюте, она будет продолжать поддерживаться. Однако он заявил, что в настоящий момент заметна «затухающая тенденция».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации мировой экономики неизбежен. Он подчеркнул, что в условиях ухода от американской валюты макроэкономическая стабильность является основным приоритетом, несмотря на споры о необходимости «подушки безопасности».

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты.