Минфин РФ предложил экспортировать криптовалюту по принципу газа Минфин РФ: майнеры смогут экспортировать добытую криптовалюту по принципу газа

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Минфин РФ готовит законодательную инициативу, которая позволит российским майнерам продавать криптовалюту как экспортируемый товар, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на заседании круглого стола «Криптовалюта и будущее цифровых финансов». По его словам, которые приводит РБК, цифровые деньги можно продавать за рубеж по принципу поставок газа.

Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт. Такая законодательная инициатива тоже у нас формируется, — сказал он.

Чебесков добавил, что Минфин и Центробанк придерживаются единого мнения о легализации криптовалюты и выделении ее в отдельную отрасль в России. Он также допустил возможность введения тестовых расчетов цифровыми деньгами во внешнеэкономической деятельности.

Ранее в ЦБ сообщили, что массовое внедрение цифрового рубля в России стартует после завершения пилотного проекта, это случится не ранее 2025 года. Регулятор пояснил, что сейчас проходит закрытое тестирование цифрового рубля среди сотрудников Центробанка и клиентов 13 российских банков. В следующем году их число увеличится, но сам процесс тестирования по-прежнему будет ограниченным.