Минфин назвал приоритетную валюту для России Силуанов назвал использование нацвалюты приоритетом для России

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Использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне «Знание». Доллар перестал быть резервной валютой и стал опасен для этих целей, отметил министр, передает ТАСС. Силуанов подтвердил, что это не Россия ушла от доллара, а наоборот, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

Использование национальной валюты в расчетах — это наш приоритет, поскольку правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас. <...> Поэтому переход на использование рубля, валют дружественных стран, цифровых валют — вот наше сегодняшнее и наше будущее, — сказал глава Минфина.

Силуанов отметил, что многие страны уже перенимают российский опыт, поскольку не хотят, чтобы те, кто эмитирует так называемую резервную валюту, вводили против них санкции и замораживали активы.

Также министр финансов рассказал, что в случае введения странами Евросоюза полного запрета на экспорт товаров в Россию страна сможет закупать такую же продукцию у дружественных государств. По словам Силуанова, это такие же товары, которые не уступают по качеству европейским.