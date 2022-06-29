Курс евро упал ниже 53 рублей впервые с октября 2014 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале торгов на МосБирже рубль продолжил укрепляться по отношению к основным иностранным валютам. Так, доллар снова обновил минимум с мая 2015 года, упав к 50 рублям, а евро опустился до 52,7 рубля, такие цифры за европейской валютой не фиксировались с октября 2014 года, следует из данных площадки.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:24 снижается на 1,56 рубля, до 50,24 рубля, евро — на 1,6 рубля, до 52,95 рубля.

При этом евро уже опускался до 52,7 рубля, а доллар — до 50,01 рубля.

Ранее ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова объяснила, почему падение доллара не влияет на цены в России. Она указала на то, что розничная стоимость реагирует на изменение валютного курса не так быстро, как оптовая.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов ранее предположил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале второго полугодия 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран, негативный эффект от которого будет накапливаться.