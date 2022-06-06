Экономист назвал сроки ослабления рубля Экономист Тузов предрек ослабление рубля во втором квартале 2022 года

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Ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале II квартала 2022 года, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, которые приводит ПРАЙМ, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран.

Сдерживать рост курса доллара до 70–75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта, — сказал эксперт.

При этом Тузов уверен, что негативный эффект от ограничений Запада будет накапливаться.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу валют, который был раньше, поскольку высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Глава ведомства добавил, что необходимо снизить норматив обязательной продажи валютной выручки.