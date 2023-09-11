Курс евро достиг рекордного значения в сентябре Курс евро на Мосбирже упал до 103,67 рубля

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Курс евро на торгах на Московской бирже упал до 103,67 рубля, сообщается на сайте биржевого холдинга. Это значение является минимальным для евро с 1 сентября. При открытии торгов стоимость евро составляла 104,4 рубля.

По данным Мосбиржи, стоимость евро опустилась на 0,78% и достигла отметки в 103,67 рубля в 9:26. В то же самое время цена доллара на торгах снизилась до 96,6 рубля, а китайский юань упал до 13,213 рубля.

Как сообщалось ранее, Центробанк России снял с обычных банков ограничения по торговле иностранной валютой. Теперь они могут продавать клиентам старые запасы. По мнению аналитиков, такое решение свидетельствует об отсутствии дефицита долларов и евро.

Незадолго до этого Центробанк продлил на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие иностранной валюты в России. В пресс-релизе регулятора отмечается, что иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях.