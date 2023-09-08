С банков сняли ограничения на торговлю валютой: как это повлияет на рубль И стоит ли сейчас закупаться долларами и евро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центробанк снял с обычных банков ограничения по торговле иностранной валютой. Если раньше они имели право продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы до 9 апреля 2022 года, то теперь можно продать и старые запасы. Зачем ЦБ принял такие меры и стоит ли сейчас закупаться валютой, расскажет NEWS.ru.

Когда российским банкам ограничивали торговлю валютой

После введения первых санкций против России, которые постепенно приводили к дефициту иностранной валюты в стране, ЦБ в начале марта 2022 года запретил банкам продавать населению наличную иностранную валюту за рубли, а также ввел ограничения на снятие наличной валюты со счетов кредитных организаций. В апреле 2022 года полный запрет на продажу наличных долларов и евро отменили. Но исключением стали те банкноты, которые поступили в кассы до 9 апреля 2022 года. Их продавать разрешили только сейчас.

Почему Центробанк снял ограничения

Похоже, дефицита иностранной валюты в банках больше нет. Как пишет РБК, в последние месяцы туда, напротив, идет огромный поток долларов и евро. Из-за ослабления рубля россияне активно продают банкам накопления в американской и европейской валютах, получая большой объем рублей. В результате объем наличных денег в их кассах, банкоматах и в пути к 1 августа впервые преодолел планку в 2 трлн руб., подскочив за месяц на 180,9 млрд руб., или на 9,6%.

При этом если раньше банкам были нужны доллары и евро, чтобы инвестировать их в том числе на западных рынках, то сейчас последние закрыты. А держать эти деньги мертвым грузом — иначе говоря, забивать хранилища — им неинтересно. Поэтому еще в прошлом году банки начали вводить комиссии за хранение иностранной валюты на своих счетах, а затем и отказываться принимать доллары и евро на счет. В этом августе россияне продолжили продавать иностранную валюту. За месяц граждане продали ее на общую сумму 42,1 млрд руб., пишет ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» (эта сумма включает не только продажу наличных).

Может ли решение ЦБ повлиять на рубль

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов в беседе с NEWS.ru допускает, что еще одним мотивом снятия ограничений стала попытка ЦБ таким образом укрепить курс рубля. Ведь если на рынке становится больше валюты, она становится менее дефицитной (как и любой другой товар в такой ситуации). А при росте предложения на валютном рынке и неизменном уровне спроса данная мера может немного ослабить курсы доллара и евро в России. То есть власти и банки ответят на ажиотажный спрос на валюту большим объемом иностранных денег.

Впрочем, финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов отметил, что эта мера ЦБ может лишь незначительно снизить биржевой курс доллара и евро (на его основе свой курс устанавливают ЦБ и обычные банки). Так что в целом влияние на котировки «будет умеренным», объясняет NEWS.ru эксперт.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман говорит, что влияние меры на биржевой курс доллара прогнозировать сложно, так как он зависит от великого множества факторов. А вот в банках, вероятно, условия для клиентов станут выгоднее, ведь банки начнут конкурировать друг с другом, сказал NEWS.ru аналитик.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев полагает, что ЦБ, сняв ограничение на продажу наличной валюты, сделал шаг лишь навстречу банкам. «Но с текущим курсом едва ли продажа валюты станет носить массовый характер. Я не ожидаю серьезных изменений на валютном рынке», — резюмировал он для NEWS.ru.

Таким образом, если учесть все экспертные оценки, биржевой курс доллара или евро если и изменится из-за этой меры, то не сильно. Косвенно об этом говорит то, что если вчера доллар на бирже доходил до 98,5 руб., то сейчас он немного просел — до 97,9 на момент написания материала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не запретят ли доллары и евро в России

Часть экспертов уже давно называет доллары и евро токсичными валютами. И многие, прочитав новости о том, что банки избавляются от валюты, невольно задаются вопросом — а не запретят ли потом хождение долларов и евро в России?

Но сейчас, говорит Антонов, нет прямых сигналов о возможных дальнейших ограничениях оборота валюты внутри России. «Власти контролируют ситуацию, стараясь сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке без жестких административных мер», — говорит эксперт.

Примерно о том же говорит и Шнейдерман. ЦБ сейчас просто стремится обеспечить стабильность финансовой системы, и отмена текущих ограничений не обязательно означает введение новых. «Однако следует внимательно следить за экономической ситуацией», — отмечает аналитик.

Стоит ли сейчас закупаться долларами и евро

Шнейдерман, напомним, допускает, что банки сейчас начнут конкурировать между собой за россиян, желающих купить валюту. В этой ситуации, возможно, какие-то банки немного снизят курсы, и там доллары или евро можно будет купить выгоднее, чем в последние дни. Тем не менее эксперт отмечает, что валютный рынок сейчас подвержен сильным колебаниям. Да, покупка иностранной валюты может быть хорошим способом диверсифицировать риски (то есть разделять накопления по разным инструментам сбережений на всякий случай).

«Но следует консультироваться с финансовыми экспертами и учитывать личные финансовые цели. Рост курса валюты [в будущем] не гарантирован и зависит от множества факторов, включая мировые события и политическую обстановку», — сказал аналитик.

Антонов и вовсе считает, что доллар и евро токсичны для россиян, поэтому их покупка может быть интересна тем, кто собирается выезжать из России. «Для долгосрочного хранения сбережений гражданам лучше обратить внимание на китайский юань. У него сильная корреляция с долларом и евро. Это значит, что рублевые пары (RUB/USD, RUB/EUR, RUB/CNY) двигаются синхронно в одном направлении и юань спокойно может заменить американскую и европейскую валюты», — сказал Антонов.

В то же время NEWS.ru предупреждает, что в последнее время из различных источников появляется множество новостей об остановке высоких темпов экономического роста в Китае, вероятном кризисе и дефолте. И сегодня курс юаня упал до минимума с 2007 года. Кроме того, юань не является свободно конвертируемой валютой. То есть его нельзя, как доллар или евро, свободно покупать или продавать в любой стране. Не так сильно он нужен обменникам по всему миру.

Когда может появиться шанс для выгодной покупки долларов и евро

Ранее, в конце августа, NEWS.ru уже писал о том, что курс доллара могут опустить до 85 руб. уже этой осенью и до 75–80 руб. в январе-феврале следующего года, накануне мартовских выборов президента России. Такой шаг российские власти могут предпринять, чтобы создать позитивный фон для избирательной кампании. В частности, правительство может обязать экспортеров, как в феврале 2022 года, продавать значительные объемы вырученных от продажи товаров за границу долларов, евро и юаней. В результате на валютном рынке будет создан избыток иностранных денег, что может надавить на курс.

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