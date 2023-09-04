Всё дорожает: чем обернулась для россиян торговля с Китаем и Турцией Как санкции и смена западных брендов восточными и российскими отразились на потребителях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроссовер Kaiyi X3 Pro

С начала спецоперации на Украине и введения масштабных санкций против России прошло полтора года. Западные производители электроники, одежды, лекарств и ветпрепаратов начали уходить из России, а им на смену пришли продавцы с Ближнего Востока, Китая и Индии. Как поменялся потребительский рынок в нашей стране и что от этого потеряли, а что получили россияне, расскажет NEWS.ru.

Одежда и обувь в России

Одними из самых популярных брендов одежды в России до начала спецоперации были Zara и H&M. Но в связи с их уходом, а также завершением работы в России магазинов других марок торговые центры начали пустеть. В октябре прошлого года анонимный источник NEWS.ru на рынке отмечал, что мультибрендовые магазины начали заменять ушедших. И уже тогда продукция турецкого Perspective, британско-турецкого Ketroy, а также знакомого россиянам голландского Mexx (в 2017-м закрыл свои магазины в России из-за нерентабельности) была на 20–35% дороже привычных Zara и H&M.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, как недавно выяснил NEWS.ru, некоторые производители с момента начала спецоперации были вынуждены поднять цены на 30%, а совсем недавно подняли их еще на 10–20% из-за слабого рубля.

Продукты

Вместе с долларом дорожают зарубежные корма и ветпрепараты, которые используются для выращивания куриц, свиней, быков и баранов. Кроме того, все сложнее и дороже обходятся поставки в Россию нужного импортного оборудования для создания готовой продукции. В результате только с августа по сентябрь, по оценкам экспертов, курица должна была подорожать на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина и баранина — на 1–2%.

Рыба с начала августа и до конца года должна подорожать на 10–15%, а красная икра — на 25%. С алкоголем тоже проблемы — в конце июля Россия повысила пошлины на вина из недружественных стран. В результате вина из Франции, Италии, Испании, Португалии, стоившие 400–600 руб. за бутылку в августе, в сентябре — ноябре подорожают на 41–50%.

Впрочем, кто-то видит в санкционном режиме и плюсы. К примеру, в Россию начали поставлять больше новых продуктов из других стран, часто кондитерских изделий и снеков из Турции и Ирана. Также из стран Ближнего Востока и СНГ в нашу страну начали ввозить местную «Кока-Колу» и другие газировки — правда, последними потребители довольны не всегда.

Лекарства и ветпрепараты

Несмотря на то, что в июле 2022-го Евросоюз не стал запрещать России закупать у него медпрепараты, фонд «Круг добра», помогающий тяжелобольным детям и закупающий большую часть лекарств в Европе и США, столкнулся с проблемами: доставка некоторых лекарств начала задерживаться. И это угрожало непрерывности лечения пациентов. Из-за санкций многим поставщикам пришлось пересмотреть схему оплаты, а также логистику поставок.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В декабре также сообщалось, что из аптек исчезает препарат для лечения диабета второго типа «Трулисити». Тогда же доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова отмечала, что «Трулисити» можно заменить по назначению врача на сахароснижающий препарат этого же или другого класса, но он тоже в дефиците.

Братьям меньшим из-за санкций тоже нездоровится. В декабре NEWS.ru писал, что в связи с уходом западных продавцов в России сложился не только дефицит кормов для кошек и собак, но и ветеринарных препаратов. В том числе вакцин, без которых животных нельзя перевозить в поездах и самолетах.

Отдых в России и за границей

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил NEWS.ru, что за год, к середине августа, когда доллар превысил 100 руб., путевки за границу подорожали на 30–40%. Это меньше, чем потери рубля к доллару, так как многие страны предлагали акции и скидки, из-за чего средние цены на туры выросли не так сильно, как сами валюты, говорит эксперт.

При этом, чем менее доступным становится отдых за границей, тем сильнее повышают цены и на отдых в России. К примеру, опытный турист Андрей Александров, который часто предпочитает поездки по нашей стране заграничным отпускам, отметил в разговоре с NEWS.ru, что в августе хозяева квартир во Владимире и Нижнем Новгороде подняли цены в разы — до 7–10 тыс. руб. за посуточную аренду. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин также отмечал, что по сравнению с осенью прошлого года отдых внутри страны по путевкам обойдется на 10–12% дороже. Более ощутимо цены вырастут на те направления, которые пользуются повышенным спросом. Это Кавказские Минеральные Воды (рост цен за год составит 15%) и Дагестан (рост на 14%).

Электроника

Официальные поставки Apple и Samsung — ведущих марок гаджетов, которые всегда конкурировали в России — были прекращены. Но российские власти согласовали параллельный импорт, при котором перекупщики без согласия правообладателя продолжили поставлять технику в нашу страну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время активизировались их китайские конкуренты — Xiaomi и Realme. И они постепенно заменяют как минимум Samsung, считают некоторые аналитики. Таким образом, о нехватке гаджетов в России говорить не приходится. Правда, все по-прежнему упирается в цены. Как заметили в аналитическом центре GS Group, в первой половине 2023-го по сравнению с первой половиной 2022-го средняя цена смартфона выросла на 32%. И как отмечали в беседе с NEWS.ru другие эксперты, рост курса доллара, проблемы импортеров с оплатой товаров за границей и желание российских властей и производителей ограничить параллельный импорт могут поднять цены не только на смартфоны, но и на электронику и бытовую технику в целом еще на десятки процентов.

Автомобили и общественный транспорт

Кстати, относительно автомобилей в правительстве уже принимают заградительные меры. С 1 августа в России резко повысили утилизационный сбор на ввоз иномарок. Ставку налога для перекупщиков увеличили в 1,7–3,7 раза на легковые авто в зависимости от объема двигателя, в 2,5–3,4 раза — на коммерческий транспорт и в 1,7 раза — на грузовики. Кроме того, в 2,2–4,8 раза повысили тариф на автобусы, в 8,7 раза — на электробусы. Эти меры коснулись как нового, так и подержанного транспорта.

То есть зарубежные автомобили стали менее доступными. Кроме того, ситуацию усугубляет и слабый рубль. Как рассказал NEWS.ru автоэксперт Игорь Моржаретто, все это может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5–10%. При этом начали дорожать и российские машины — недавно о повышении цен на дорогие комплектации Lada Niva и Lada Vesta объявил АвтоВАЗ.

Еще один тренд: россияне пересаживаются с корейских, европейских и американских машин на китайские после того, как Ford Sollers — совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского Sollers — было ликвидировано в 2022 году (тогда же ушел из России и Renault). Зато теперь тот же «Москвич 3» выпускают по китайским технологиям (как версию китайского кроссовера JAC JS4). Экспорт же полностью китайских легковых автомобилей в Россию в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года взлетел на 543%! Или в 6,4 раза в денежном выражении.

В чем главная проблема

Одной из главных проблем, которые доставляют России санкции, экс-министр экономики Андрей Нечаев в разговоре с NEWS.ru называет именно доступность технологий. С одной стороны, есть плюс — дружественный России Китай (да и Индия тоже) уже воспроизводят западные технологии — то есть изготавливаются те же айфоны. С другой стороны, есть минус — Китай не воспроизводит высокие западные технологии. Да и самолеты «Боинг» в Индии не делают, говорит экономист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он также скептически относится к планам российских властей и конструкторов увеличить производство отечественных самолетов в разы. Впрочем, часть экспертов полагают, что санкции все же дадут нужный импульс к импортозамещению различной продукции в России. Правда, судить о результатах можно будет только через несколько лет.

Читайте также:

Россия сменила Запад на Восток: плюсы и минусы для экономики

ФРГ грозит дефицит газа: первые итоги экономической войны Запада и России

Автомобили, гаджеты, такси, аренда жилья: что и как подорожает этой осенью

Мясо, вино, кофе: какие еще продукты и на сколько подорожают осенью