В России продлили ограничения на снятие иностранной валюты Центробанк продлил до 9 марта ограничения на снятие иностранной валюты

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Центробанк продлил на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие иностранной валюты в России, сообщает пресс-служба регулятора. Отмечается, что иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях.

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. <...> Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Также регулятор продлил на полгода запрет взимать с россиян комиссию при выдачи валюты со счетов или вкладов.

Ранее Банк России объявил, что с 14 по 22 сентября объемы продаваемой валюты на бирже будут увеличены с 2,3 млрд рублей до 21,4 млрд рублей. Решение связано с предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций на общую сумму $3 млрд. Всего за девять дней ЦБ планирует продать иностранной валюты на общую сумму 150 млрд рублей.