Центробанк почти в 10 раз увеличит продажу иностранной валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России с 14 по 22 сентября увеличит объемы продаваемой валюты на бирже с 2,3 млрд рублей до 21,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Решение связано с предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций на общую сумму в $3 млрд. Всего за девять дней ЦБ планирует продать иностранной валюты на общую сумму в 150 млрд рублей.

В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что оставшийся объем иностранной валюты, который подлежит реализации, будет равномерно осуществлен с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки в ходе заседания в сентябре. Причиной такого решения могут стать значительные проинфляционные риски, подчеркнул он. Также он пояснил, что в текущий момент инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза на год — к 5–6,5%. При этом рост ВВП, по его словам, тоже складывается к высшей границе прогноза — к 1,5–2,5%.