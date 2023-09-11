Курс доллара на Мосбирже вырос до 97,9 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 97,9 рубля, сообщается на сайте биржевого холдинга. Рост валюты составил 11,25 копейки. Отмечается, что курсы юаня и евро снизились по сравнению с показателями от 10 сентября. Стоимость валют составляет 13,26 рубля и 104,38 рубля соответственно.

После открытия торгов курс доллара пошел на резкое снижение. Так, к 7 часам утра стоимость американской валюты составляла 97,89 рубля, спустя десять минут она снизилась до 97,36 рубля, а к 7:49 стоимость доллара опустилась до 97 рублей. Евро и юань также демонстрировали падение с момента открытия торгов на Московской бирже, о чем свидетельствуют соответствующие графики.

Как сообщалось ранее, Центробанк России снял с обычных банков ограничения по торговле иностранной валютой. Теперь они могут продавать клиентам старые запасы. По мнению аналитиков, такое решение свидетельствует об отсутствии дефицита долларов и евро. В свою очередь преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов считает, что еще одним мотивом Центробанка было стремление укрепить курс рубля. При росте предложения на валютном рынке и неизменном уровне спроса такая мера действительно может ослабить курсы доллара и евро, считает он.