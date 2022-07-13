Фондовый рынок снова падает: куда вкладываться Негативных ожиданий и прогнозов в этот раз оказалось слишком много

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок падает третий день подряд. В ходе торгов в среду индекс МосБиржи пересек границу в 2100 пунктов. То есть вернулся к показателям конца февраля. Что сегодня толкает индикатор вниз и как в этих условиях действовать частным инвесторам, доля которых на рынке выросла до рекордных 74%, — в материале NEWS.ru.

Что случилось

Российский рынок акций откатился к февральским уровням еще в понедельник. Во вторник и среду инвесторы продолжили продавать бумаги, тем самым снижая их цену. В моменте индекс МосБиржи терял по 2–3%. 13 июля к 15:49 мск индикатор опускался даже до 2066 пунктов. На момент написания материала (17:55) он находится на 2084.

По наблюдениям экспертов, падали акции ММК, ЛУКОЙЛа, «ФосАгро», «Акрона», НОВАТЭКа, «Газпрома», «Роснефти», РУСАЛа, АЛРОСА, «Норникеля», НЛМК, «Северстали», «Полюса», «Мечела» и «Распадской». Сырьевой сектор в негативе и тянет за собой индекс МосБиржи.

Есть мнение, что рынок «гонят» вниз боты (трейдеры-роботы, которые продают бумаги по заданному алгоритму), чтобы инвесторы начали скупать подешевевшие акции. Впрочем, не обязательно, что падение МосБиржи — результат спекуляций. Для снижения индексов есть вполне очевидные основания.

В чем причины

Ожидания скорого экономического спада в Европе.

Перспективы роста инфляции в США (свежие данные показали, что она ускоряется).

Осторожные заявления Международного энергетического агентства (МЭА) и негативные отчеты Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) о замедлении спроса на энергоносители из-за начинающегося глобального кризиса.

Потеря интереса инвесторов к рынку из-за отказа ряда компаний — например, «Газпрома» и Сбербанка — платить дивиденды.

Общая ситуация нервозности на мировых фондовых рынках — фактически ни один из основных индексов не остался в плюсе по итогам полугодия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы инвесторам

Предпосылок резкого роста рынка сейчас нет. Последним его оплотом был нефтегазовый сектор, но и он после отказа «Газпрома» выплачивать дивиденды начал проседать. И, как ожидают аналитики, просядет еще глубже после выплат «Роснефтью», «Сургутнефтегазом» и «Транснефтью».

В такой ситуации рядовым инвесторам нужно прежде всего определиться, чего они ждут от рынка.

Если вы надеетесь просто переждать сложные времена, то лучше вкладываться в секторы, которые не падают даже в кризис, — это ЖКХ, АПК, ретейл.

Если же закладываетесь на полноценную глобальную рецессию, накопления следует защитить стабильными активами — например, купив золото (физическое) или валюту: доллары, фунты, швейцарский франк и юань. Также можно приобрести готовый бизнес или инвестировать в производство необходимых для людей товаров и продуктов питания.

В кризис обесцениться может все, кроме активов «на все времена».

Материал подготовлен при участии руководителя департамента брокерской компании AMarkets Артема Деева, эксперта научно-исследовательской компании CMS Institute Николая Переславского.