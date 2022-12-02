Финансист рассказала, когда банковскую карту следует срочно блокировать Финансист Валишвили: при утечке персональных данных надо блокировать банковскую карту

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что существует ряд случаев, когда карту лучше заблокировать. По ее словам, в первую очередь сделать это следует при утечке персональных данных, сообщает агентство ПРАЙМ.

Финансист также считает, что блокировка карты поможет не стать жертвой мошенников при ее утере. Если карта найдется, ее можно разблокировать через мобильный банк, если нет — подать заявление на перевыпуск, добавила Валишвили.

Также по мнению эксперта, надо ставить блокировку, если «пластик» «съел» банкомат. В этом случае помочь изъять карту может обращение к сотрудникам банка или звонок по номеру на аппарате.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что неиспользуемые банковские счета следует закрыть, так как нередко за их обслуживание берут комиссию. Юрист напомнил, что к каждой пластиковой карте привязан определенный счет в банке.