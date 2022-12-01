Россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые банковские счета Юрист Гусятников посоветовал закрыть неиспользуемые банковские счета во избежание долга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неиспользуемые банковские счета следует закрыть, так как нередко за их обслуживание берут комиссию, сообщил агентству ПРАЙМ старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Юрист напомнил, что такая информация должна быть прописана в договоре, на основании которого открывался счет. Также не стоит забывать, что к каждой пластиковой карте привязан определенный счет в банке.

Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счет будет закрыт. Там точно так же может появиться задолженность, — пояснил специалист.

Юрист коснулся вопроса закрытия счетов в иностранной валюте. По его словам, некоторые банки ввели комиссии за хранение денег на валютных счетах, но в последнее время начинают смягчать условия. Кроме того, некоторые из них перестали открывать новые валютные счета, открыть новый счет в случае закрытия старого не получится.

Поэтому, если обслуживание бесплатное, я бы не торопился закрывать валютные счета, — сказал Гусятников.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рекомендовал как можно быстрее «утилизировать» аннулированные банковские карты, а также счета, к которым они были привязаны. По его словам, персональными данными клиента могут завладеть хакеры или мошенники, а обслуживание ранее бесплатного «пластика» по решению финансовой организации может стать платным.