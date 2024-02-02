ФАС возбудила 28 дел после изучения цен на заправках

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 28 дел в 19 регионах страны по итогам мониторинга цен на АЗС, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. По его словам, все они связаны с нарушением антимонопольного законодательства. В частности, служба проверяет обоснованность различных составляющих, которые влияют на конечную цену на заправке.

Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах,— сказал Шаскольский.

Между тем стабильные цены на бензин в России сохранятся в течение еще нескольких месяцев, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. По ее словам, сейчас в стране нет факторов, способствующих его подорожанию на АЗС. Также она добавила, что в России нет государственного регулирования цен на нефтепродукты, иначе ценообразование в этой сфере было бы намного прозрачнее.

При этом 19 января сообщалось о росте биржевых цен на бензин. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость топлива АИ-92 в моменте торгов увеличивалась с 15 января на 6,94%, до 45 315 рублей за тонну, АИ-95 — на 6,17%, до 48 371 рубля.