17 сентября 2025 в 16:40

Эти продукты покупайте оптом: экономия в чеке будет уже в первый месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильный подход к закупке продуктов позволяет значительно сократить расходы на питание без ущерба для качества. Некоторые товары имеют длительный срок хранения и при покупке оптом обходятся значительно дешевле. Грамотное планирование покупок крупными партиями особенно актуально для больших семей и тех, кто стремится к экономии.

Ключевые продукты для оптовых закупок: крупы (рис, гречка, овсянка), макаронные изделия, растительное масло, сахар и мука. Эти товары имеют срок годности от 6 месяцев до года и более, не теряя своих потребительских качеств. При покупке мешком экономия на килограмме продукции может достигать 30-40%. Мука и сахар в крупной фасовке идеально подходят для домашней выпечки и заготовок. Растительное масло в больших бутылках выгоднее на 20-25%. Дополнительные кандидаты для опта — консервы, чай и кофе, замороженные овощи и ягоды. Важно организовать правильные условия хранения: сухие прохладные места в герметичных контейнерах защитят продукты от влаги и вредителей. Такой подход не только экономит деньги, но и сокращает количество походов в магазин.

Ранее также сообщалось о способах экономить на повседневных расходах. С этими советами вы сможете сохранить деньги без лишних усилий.

деньги
советы
покупки
продукты
экономия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
