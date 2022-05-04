Эксперт рассказал, что может повлиять на курс рубля Инвестстратег Верёвкин: ослабить рубль способно только уменьшение мер валютного контроля

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Инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Верёвкин заявил, что в настоящее время есть много драйверов для укрепления курса рубля. При этом ослабить национальную валюту способно только уменьшение мер валютного контроля, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. <...> У нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний, — пояснил Верёвкин.

Он добавил, что Центробанк остановил покупки валюты в рамках бюджетного правила, невысок и спрос на неё среди населения. В этой ситуации в первой половине мая рубль должен ещё укрепиться, считает Верёвкин. Он допустил курс в районе 68 рублей за доллар.

Ранее стало известно, что рубль попал в число лидеров среди валют развивающихся рынков в плане укрепления против доллара за период с начала года, такую оценку дали эксперты. Главным фактором укрепления нацвалюты России стал приток экспортной выручки — в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 млрд долларов в день.