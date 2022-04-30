Рубль попал в число лидеров роста среди валют развивающихся стран

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль попал в число лидеров среди валют развивающихся рынков в плане укрепления против доллара за период с начала года, такую оценку дали эксперты, пишет РИА Новости. Главным фактором укрепления нацвалюты России стал приток экспортной выручки — в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 млрд долларов в день, сообщил Искандер Луцко из компании ITI Capital.

В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта — единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару. Индекс доллара за апрель подскочил более чем на 5% до 20-летнего максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США в преддверии нового цикла роста ставок ФРС в начале мая, — пояснил эксперт.

По его прогнозам, при текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара может легко упасть до 65 и ниже, однако пока государство не заинтересовано в таком укреплении нацвалюты из-за ориентации на экспорт и потребности наполнения бюджета. При этом доля нефтегазовых доходов в его структуре будет только расти, отметил Луцко.

Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности, на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на неё, — резюмировал эксперт.

Самый лучший результат показал бразильский реал, он подорожал к доллару на форексе более чем на 14%. Рубль на Московской Бирже укрепился с конца прошлого года по 29 апреля включительно на 6,2%.

Колумбийское песо на форексе показало рост на 2,5%, южноафриканский рэнд — 1,2%, мексиканское песо — 0,9%. На этом фоне происходит падение курса индийской рупии к доллару на 2,3%, тайского бата — на 2,7%, турецкой лиры — на 9,7%, аргентинского песо — на 10,8%, египетского фунта — на 14,9%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается. По её словам, такой вопрос не стоит в повестке.