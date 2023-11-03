Экономист рассказал, как спасти сбережения от инфляции Экономист Беляев: защитить деньги от инфляции лучше всего с помощью вкладов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские вклады являются наиболее доступным инструментом, с помощью которого можно защитить сбережения от инфляции, рассказал в беседе с Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он объяснил, что, хотя обычно темпы инфляции выше ставок по банковским депозитам, иногда происходит обратное и сейчас как раз такой момент.

Сейчас банки по краткосрочным депозитам предлагают достаточно высокие проценты, в некоторых банках они дошли уже до 15%, — подчеркнул аналитик.

Он также рассказал, чем отличается банковский вклад от накопительного счета. Так, вклад является инструментом на определенный срок, как правило, на несколько месяцев. При снятии со счета денег до истечения срока действия договора клиенту возвращают сумму без начисления процентов. Что касается накопительного счета, то есть можно пополнять, снимать с него деньги, не опускаясь ниже определенного лимита.

Но в чем может быть неудобство — банк в одностороннем порядке может изменить ставку, если, допустим, резко упадет ключевая ставка. Тем не менее ничто вам не мешает в этот момент взять свои деньги и переложить в более доходный на тот момент инструмент, — пояснил экономист.

По его словам, вложения в золото и валюту сегодня являются не самым выгодным способом сохранить сбережения. То же самое касается и криптовалюты.

Ранее стало известно, что ведущие российские банки повысили ставки по вкладам до 14–15% годовых. Это связано с решением Банка России повысить ключевую ставку.