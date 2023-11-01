ВТБ повысит ставки по вкладам до 15%: что предлагают другие банки Банк ВТБ в ноябре повысит ставки по вкладам до 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВТБ со 2 ноября повысит ставки по вкладам в среднем на 2,5 процентного пункта (п. п.), максимальная доходность составит до 15% годовых. Какие условия предлагают другие российские банки?

Что рассказали в ВТБ

В пресс-релизе кредитной организации рассказали, что клиенты банка смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 п. п.

«Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для клиентов, которые до 30 ноября переведут свою пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года, предусмотрена надбавка в размере 1% годовых.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова заявила, что подобных ставок не было на российском рынке почти полтора года и сейчас у клиентов есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям.

«Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%, и оперативно предлагаем такие условия клиентам», — пояснила она.

Какие еще банки повысили ставки по вкладам

31 октября Сбербанк вслед за повышением ключевой ставки повысил ставки по вкладам, максимальная доходность теперь составляет 14%

«„Сбер“ быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14 процентов», — заявил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отмечается, что были повышены ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %», «Управляй+». Максимальную ставку в 14% годовых предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев.

28 октября ставку до 14% по одному из вкладов повысил Росбанк. Тинькофф-банк в тот же день повысил максимальную ставку по своим вкладам до 14,1%.

Также с 31 октября ставки по вкладам повысил Совкомбанк. В пресс-службе банка пояснили, что изменение составило 1,5 п. п. Наибольшая доходность сейчас предлагается по вкладам на 3–6 месяцев — 12,5–13%, в зависимости от выбранного депозита.

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения. Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет от 12,63% до 15,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.

Выгодно ли сейчас сделать вклад

По мнению финансового аналитика Александр Разуваев, от решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку выиграют владельцы банковских вкладов.

«Это выигрышно для рубля, очень хорошо для вкладчиков — проценты по вкладам вырастут сильно и необлагаемый минимум — до 150 тысяч рублей. Рубль становится валютой сбережения. Это плохо для привыкших жить в кредит, кто решил взять ипотеку», — отметил эксперт.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов советует россиянам сделать банковский вклад, пока процентная ставка повысилась до 15%.

«Для нас как для пользователей банковских продуктов это хорошая ситуация, когда можно воспользоваться уникальным предложением по беспрецедентно высоким ставкам. Вполне вероятно, что надо из матраса все деньги забрать и отнести их в банк», — заявил Ордов.

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