Как заработать на вкладе: какой процент выгодный, зависит ли от ставки ЦБ Экономист Ордов посоветовал делать вклады после повышения ключевой ставки ЦБ

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов посоветовал россиянам в ближайшее время сделать банковский вклад. Как заработать на вкладе, какой процент и срок самый выгодный, от чего зависит ставка ЦБ?

Выгодно ли сейчас делать вклад

Экономист считает, что после повышения ключевой ставки ЦБ до 15% вклады станут для россиян очень привлекательны. В беседе с Lenta.ru экономист посоветовал положить на депозит свободные средства, чтобы воспользоваться уникальной экономической ситуацией.

«Для нас как для пользователей банковскими продуктами это хорошая ситуация, когда можно воспользоваться уникальным предложением по беспрецедентно высоким ставкам. Вполне вероятно, что надо из матраса все деньги забрать и отнести их в банк», — заявил Ордов.

По его словам, такая ставка вряд ли продержится долго, поскольку это может оказаться губительно для экономики. При этом эксперт отметил, что банки, вероятно, не смогут предложить длительные депозиты с высокими ставками и отдадут предпочтение краткосрочным вкладам на срок около трех месяцев.

Ордов подчеркнул, что в дальнейшем стоит внимательно следить за предложениями банков, чтобы успеть переложить деньги под более выгодный процент. По его словам, переводить деньги с действующего депозита на новый будет невыгодно, поскольку есть риск потерять накопленный доход.

Как выбрать выгодный вклад

Первое, что необходимо сделать, это определиться с суммой, которую можно положить на депозит, сообщает «Сравни.ру». Зачастую процентная ставка зависит от суммы вклада: чем больше средств вы приносите на хранение в банк, тем лучше будут условия.

Следующее, что важно сделать, — определиться с длительностью хранения средств на счету. В зависимости от ключевой ставки может меняться доходность краткосрочных и долгосрочных депозитов. Например, весной прошлого года банки предлагали двузначную доходность по вкладам на три месяца, а более длительные вложения имели пониженную ставку.

Далее следует определиться с условиями: будет ли депозит пополняться, необходимо ли частичное снятие. Если обе эти услуги необходимы, то нужно быть готовым к более низкой ставке. После этого необходимо выбрать способ начисления процентов — ежемесячно или в конце срока.

Финальный этап — сравнить ставки по вкладам в разных банках и изучить все условия. Особое внимание нужно обратить на условия досрочного расторжения договора.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой процент самый выгодный

На сайте Центробанка публикуется оперативная статистика по максимальной процентной ставке по рублевым вкладам в топ-10 банков России. Например, во второй декаде ноября максимальная ставка составила 11,4%. Эти данные могут стать ориентиром при выборе депозита.

Максимальные ставки по вкладам, согласно данным «Финуслуг», предлагают Почта Банк (3 мес. — 13%, 6 мес. — 11%, 12 мес. — 10,5%), Газпромбанк (3 мес. — 12,6%, 6 мес. — 12,59%, 12 мес. — 11,89%) и Банк ДОМ.РФ (3 мес. — 12,5%, 6 мес. — 13%, 12 мес. — 13,1%).

Какой налог на вклады в 2023 году

Сбережения, которые вы внесли на банковский депозит, не будут облагаться налогом, однако он коснется дохода, полученного по вкладу. С 1 января 2021 года действует закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. При этом есть нюанс: проценты, начисленные в 2023 году, под новый налог уже попадают.

В 2023 году ставка налога по вкладам составляет 13% как для резидентов, так и для нерезидентов РФ. Также установлена необлагаемая налогом сумма, она высчитывается по формуле «максимальная ключевая ставка Банка России за год × 1 млн рублей».

Как ЦБ поднял ключевую ставку

27 октября совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15%. Это четвертое повышение подряд за последние три месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

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