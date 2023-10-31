Аналитики спрогнозировали резкий рост экспорта российской нефти Kpler: Россия в ноябре может нарастить объемы поставок нефти по морю

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Аналитическая компания Kpler спрогнозировала наращивание морского экспорта нефти Россией до максимального уровня, пишет «Коммерсант». По данным экспертов, объемы поставок могут увеличиться до 3,6–3,7 млн баррелей.

Так, в сентябре морской экспорт нефти составил 3,45 млн баррелей в сутки, а в октябре аналитики ожидают его повышения до 3,5 млн. По данным «Коммерсанта», причиной наращивания поставок могло стать увеличение погрузки по трубопроводной системе ВСТО в порт Козьмино, тогда как месяцем ранее она сократилась по причине ремонтов на трубопроводе. Еще одним фактором стали высокие биржевые цены на сырье.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) порекомендовала нефтяным компаниям получать от покупателей гарантийные письма, что отгруженные с биржи нефтепродукты будут использоваться только внутри России, говорилось в протоколе заседания. В документе отмечалось, что покупателей планируется обязать предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) или продавца.

До этого стало известно, что в двух портах Приморска и Новороссийска приступили к отгрузкам дизельного топлива на фоне того, как власти утвердили меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Кабмин принял решение восстановить топливный демпфер, что должно простимулировать насыщение внутреннего рынка топливом и сдержать рост оптовых биржевых цен за счет увеличения размера компенсации нефтеперерабатывающим заводам.