Сбербанк повысил ставки по вкладам: на сколько процентов, выгодно ли это Максимальная ставка по вкладам в Сбербанке достигла 14% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк повысил ставки по нескольким видам вкладов до 14% годовых на фоне изменения рыночной ситуации, сообщает пресс-служба. Какие подробности известны?

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%», — заявил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Как изменились ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %», «Управляй+». Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев.

Помимо этого, теперь по вкладу «Лучший %» для подписчиков «СберПрайм+» предусмотрена надбавка в один процентный пункт (независимо от срока депозита), так же как и по «СберВкладу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%. Выгоднее всего сейчас открывать в Сбере вклад на шесть месяцев. Например, если оформить депозит 1 ноября, то уже к 1 мая можно будет получить хороший доход для активного летнего периода», — отметил Широков.

Как Центробанк поднял ключевую ставку

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых.

В ЦБ объясняли, что сильно усилилось инфляционное давление: рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях нужно ужесточение кредитно-денежной политики.

Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. В августе на фоне обвала курса рубля инструмент подняли на 3,5 п. п., в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с инфляцией в России

Исходя из обновленного прогноза ЦБ, по итогам 2023-го годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5% против 6–7% в прежнем прогнозе.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — заявили в Центробанке.

В ЦБ также отметили, что такое решение ускорит формирование условий в экономике, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций.

«Это в том числе означает, что в 2024 году проинфляционный эффект от более высокого бюджетного стимула на внутренний спрос будет компенсирован меньшим кредитным импульсом», — сообщалось в пресс-релизе.

Выгодно ли сейчас делать вклад

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов посоветовал россиянам в ближайшее время сделать банковский вклад.

«Для нас как для пользователей банковскими продуктами это хорошая ситуация, когда можно воспользоваться уникальным предложением по беспрецедентно высоким ставкам. Вполне вероятно, что надо из матраса все деньги забрать и отнести их в банк», — сказал специалист.

По его мнению, такая ставка вряд ли продержится долго, поскольку это может сказаться губительно на экономике. При этом Орлов отметил, что банки, вероятно, не смогут предложить длительные депозиты с высокими ставками и отдадут предпочтение краткосрочным вкладам на срок около трех месяцев.

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