Стало известно, сколько россиян стали чаще экономить Сервис «Сравни»: 60% россиян стали больше экономить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

60% россиян стали больше экономить в последнее время, следует из результатов исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Сравни» и мобильного приложения «Город» (программа лояльности Московского метрополитена). В опросе о финансовом положении жителей РФ приняли участие 4 тысячи респондентов.

60% россиян стали больше экономить в последнее время, а не экономят вовсе — 24%. Практически каждый второй (48%) из всех 4 тысяч респондентов экономит на отдыхе и развлечениях, каждый четвертый (23%) —- на одежде и обуви, каждый десятый (10%) — на товарах для дома, — отмечают аналитики.

При этом 33% считают свое текущее материальное положение неустойчивым, а 23,5% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос. Чтобы сохранить бюджет, 43% респондентов участвуют в программах лояльности, следят за акциями, купонами и другими предложениями со скидками.

34% респондентов заявили, что стараются покупать только самое необходимое, чтобы решить свои временные финансовые трудности. Еще 10% россиян работают сверхурочно или подрабатывают, а 5% используют кредитную карту. Как правило, кредиткой россияне пользуются по необходимости для оплаты непредвиденных расходов (15%), больших незапланированных покупок (12%) или чтобы «дотянуть до зарплаты» (10%).

Ранее NEWS.ru уже писал о том, что откладывать деньги с зарплаты каждый месяц могут себе позволить всего лишь 28% россиян. А из тех, кто откладывает, половина может это делать лишь в сумме до 5 тысяч рублей, и то не каждый месяц. Большие суммы — до 100 тысяч рублей — удается выделять только представителям сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса.