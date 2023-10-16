Стало известно, сколько россиян могут позволить себе копить деньги «Авито Работа»: только 28% россиян могут откладывать часть зарплаты ежемесячно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меньше трети россиян могут себе позволить откладывать деньги с зарплаты каждый месяц, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Авито Работа», проведя соответствующий опрос. А из тех, кто откладывает, половина может это делать лишь в сумме до 5 тыс. рублей, и то не каждый месяц. Большие суммы, до 100 тыс. рублей, удается выделять только представителям сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса.

Среди нескольких тысяч опрошенных только 28% удается откладывать часть зарплаты ежемесячно. Еще 40% россиян делают это периодически, а 30% хотели бы начать копить деньги, но пока не имеют возможности, — свидетельствуют данные опроса.

Почти половина (48%) опрошенных могут откладывать только до 5 тыс. рублей — причем не обязательно в месяц, а как получится. Еще 30% откладывают 5–10 тыс. рублей. Больше 10 тыс. рублей выделяют 22% россиян.

Ранее сервис «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд «СберНПФ» провели опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина россиян для комфортной жизни хотят получать пенсию в 50–100 тысяч рублей. При этом подавляющее большинство опрошенных (84%) заявили, что планируют получать дополнительный заработок после выхода на заслуженный отдых. До этого в интервью NEWS.ru ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев заявил, что основная пенсионная стратегия россиян — работать до самой смерти, так как у граждан нет доверия пенсионной системе.