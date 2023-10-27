Финансист назвал выигравших и проигравших от повышения ставки ЦБ РФ до 15% Финансист Разуваев: ставка ЦБ в 15% поможет вкладчикам и укрепит рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 12% до 15% говорит об ужесточении монетарной политики, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его мнению, от решения ЦБ РФ выиграют владельцы банковских вкладов, но пострадают «привыкшие жить в кредит и кто хочет взять ипотеку».

Это выигрышно для рубля, очень хорошо для вкладчиков — проценты по вкладам вырастут сильно и необлагаемый минимум до 150 тысяч рублей. Рубль становится валютой сбережения. Это плохо для привыкших жить в кредит, кто решил взять ипотеку. Это же конъюнктура. Сейчас ставка высокая, так как рубль упал и все такое. А ставка 4,25% была в ковид, потому что все так дико орали: помогите, дайте дешевую ипотеку, из-за чего стоимость жилья повысилась, предприятия орали, — добавил Разуваев.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер оказывает влияние на уровень инфляции.

Экономист Денис Ракша ранее заявил, что стоимость жилья в России в рублях снижаться не будет. Эксперт допустил незначительные колебания в ценах, но в целом предпосылок для их снижения сейчас нет.