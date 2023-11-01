Экономист предрек будущее биткоина Экономист Разуваев: криптовалютам грозит обнуление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалютам в будущем грозит обнуление, заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. В разговоре с журналом «Компания» эксперт подчеркнул, что не понимает, как можно покупать биткоины, ведь они представляют собой активы, за которыми не стоит денежный поток.

Я не очень понимаю, как можно покупать актив, за которым не стоит денежный поток и дивиденды. Я считаю, что «крипта» когда-нибудь обнулится. Понятно, что биткоин очень удобен для серых расчетов, но я бы не купил его, тем более в антикризисный портфель, — уточнил экономист.

Разувает назвал биткоин «игрушкой для спекулянтов». По его мнению, большинство людей до сих пор не понимают, что представляет из себя криптовалюта. Он отметил, что сам является сторонником «нормальной фондовой биржи», где права инвесторов защищают, в то время как за биткоином «ничего не стоит».

Не согласен с мнением Разуваева криптовалютный эксперт Евгений Каминский. Он пояснил, что биткоин за 15 лет своего существования стал полноценным финансовым активом, а в США даже рассматривают заявки на принятие его в виде платежного средства. Решение по данному вопросу будет принято в январе 2024 года. Эксперт уверен, что заявки будут одобрены, после чего биткоин станет ликвидным объектом торгов.

В ходе торговой сессии цена биткоина ранее увеличилась на 15,46%, достигнув уровня в $34,601 тысячи, согласно данным платформы Coindesk, зафиксированным на 24 октября в 01:44 по мск. Криптовалюта прибавила 12,49%.