Доллар упал ниже 56 рублей Курс доллара на МосБирже опустился ниже 56 рублей впервые с 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 19 июля курс доллара на МосБирже рухнул ниже 56 рублей впервые с 5 июля, приводит ТАСС данные торгов. Евро при этом снижался до 57 рублей.

По состоянию на 10:09 мск американская валюта падала на 0,71% — до 55,94 рублей. Затем курс доллара замедлил снижение до 0,59% и установился на отметке в 55,98 рублей. При этом на открытии торгов доллар рос на 0,04%, до 56,36 рублей, евро тем временем снижался на 0,17%, до 57,05 рублей.

Индекс МосБиржи на открытии торгов падал на 0,34%, индекс РТС — на 0,06%.

13 июля доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после выхода данных по рекордной инфляции в США. Отмечается, что показатель достигал $0,9999 за €1.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев заявил, что курс российской валюты может превысить 80 рублей за доллар во второй половине 2022 года. При этом самый комфортный курс для российской экономики составляет 75 рублей за доллар, отметил эксперт. По его словам, высокая цена валюты США грозит ускоренной инфляцией, а низкая не позволяет получать значимых налогов с металлургии.