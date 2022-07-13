Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после дaнных по рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости. Отмечается, что показатель достигал $0,9999 за €1.

По состоянию на 15:53 мск курс евро к доллaру снижался до $1,0026 с уровня прошлого закрытия в $1,0036, а минутами ранее показатель достигал $0,9999 впервые с 2002 года.

Годовая инфляция в США по итогам июня уcкорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали ускорения лишь до 8,8%.

Считается, что на курс евро повлиял энергетический кризис в Европе, который начался после введения шестого пакета санкций ЕС, ограничивший поставки российских энергоресурсов и нефти.

Ранее сообщалось, что курс евро 11 июля опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. По данным МосБиржи, курс европейской валюты по отношению к доллару снижался до $1,0104 с момента закрытия прошлых торгов.