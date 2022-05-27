Центробанк России повысил курс доллара и евро ЦБ РФ повысил курс доллара до 66,4 рубля на 28-30 мая

Фото Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Банк России поднял курс доллара на 28-30 мая до 66,4 рублей, а евро — до 69,44 рублей, сообщается на сайте регулятора. Накануне положение рубля на бирже ослабело на фоне решения ЦБ понизить ключевую ставку. По мнению экспертов, такая реакция национальной валюты неминуема при ослаблении действующих ограничений регулятора.

Таким образом, официальный курс европейской валюты вырос на 4,9961 рубля, а доллара — на 4,3534 рубля. Решение принимается Центробанком, исходя из рыночных курсов Московской биржи.

К вечеру, 27 мая, в ходе торгов на МосБирже цена доллара превысила 67 рублей, впервые с 12 мая, а евро перевалил за отметку в 71 рубль, чего не было с 11 мая.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 14% до 11%, на фоне этого цены на доллар и евро на МосБирже подскочили более чем на четыре рубля. Американская валюта выросла до 66,64 рубля, а евро — до 63,45. Утром 27 мая при открытии торгов доллар стоил 66,63 рубля, европейская валюта, в свою очередь, преодолела порог в 70 рублей.

По мнению экономиста Константина Селянина, ослабление рубля в ближайшее время неминуемо и будет сопровождать дальнейший спад ограничений Центробанка. Он отметил, что введённые после начала спецоперации меры регулятора постепенно утрачивают свою значимость.