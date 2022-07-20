Брокер объяснил, почему снижение индекса МосБиржи можно назвать позитивным Брокер Антонов объяснил, почему снижение индекса Мосбиржи можно назвать позитивным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Московской Биржи

По итогам 19 июля индекс торгов на МосБирже снизился на 1,2%, однако данный исход можно назвать позитивным, так как «Газпром» спас показатели от сильного падения из-за сообщения о начале прокачки газа по «Северному потоку» после окончания профилактики, заявил брокер Алексей Антонов в разговоре с EADaily. Он отметил, что трубопровод будет работать не на полную мощность, но даже это «уже хорошо», так как были опасения, что газ вообще перестанет поступать в Европу.

Во-первых, примерно 0,4-процентный вклад в падение дали дивидендные гэпы по «Сургутнефтегазу», «Ростелекому» и «Транснефти». Во-вторых, максимальная внутридневная просадка индекса составляла около 2,5%. Спас индекс МосБиржи от сильного снижения «Газпром», подорожавший на 1,5% на сообщении, что компания начнет прокачку газа по «Северному потоку» в четверг в соответствии с графиком окончания профилактики, — заявил Антонов.

Вместе с этим эксперт призвал не делать ставку на дальнейший рост ценных бумаг «Газпрома». По его словам, энергетическая компания не сможет «тащить на себе» весь остальной рынок. Еще одним позитивным моментом являются сильные итоги торгов банков. Брокер заверил: динамика акций финансового сектора часто становится предвестником дальнейшего движения рынка.

Ранее инвестор Татьяна Волкова заявила, что лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань. Она также посоветовала открыть брокерские счета за рубежом, чтобы вывести туда свои средства и покупать валютные активы за границей, поскольку непонятно, что будет с валютными вкладами внутри страны.