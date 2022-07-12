Россиянам рассказали, во что лучше инвестировать Инвестор Волкова назвала юань лучшей валютой для хранения сбережений

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Лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань, заявила инвестор Татьяна Волкова в разговоре с NEWS.ru. Она также посоветовала открыть брокерские счета за рубежом, чтобы вывести туда свои средства и покупать валютные активы за границей, поскольку непонятно, что будет с валютными вкладами внутри страны.

На данный момент я бы выбрала китайский юань. Из перечисленных валют доля этой денежной единицы будет самой большой. Кроме того, Китай — весомое государство на международной арене. Еще и поэтому Россия сейчас целенаправленно выстраивает коммуникацию с азиатским рынком. Поэтому если говорить о валютных или брокерских счетах, есть смысл рассмотреть юань, — заявила эксперт.

Однако Волкова напомнила, что на данный момент кроме покупки и продажи виртуальной валюты больше ничего сделать нельзя: ни купить товар, ни получить наличные в кассе, ни купить активы за юань. Кроме того, если Китай решится на конфликт в Тайване, курс юаня «улетит вниз».

Аналитик добавила, что среди облигаций традиционно стоит рассматривать облигации федерального займа, поскольку они самые надежные. Вложения в них позволяют вкладчикам сохранить деньги и получить доходность на уровне ключевой ставки рефинансирования.

Если же хочется, чтобы доходность была выше, необходимо открыть индивидуальный инвестиционный счет. Это принесет вам 13% налоговый вычет плюс 7% годовых — может быть даже выше, — отметила Волкова.

Она считает, что можно рассмотреть облигации крупных производственных российских компаний, экспортеров нефти, зерна и газа. А также компаний из сферы металлургии и пищевой промышленности: ритейлеры, производители мяса и молока.

Также можно вложиться в недвижимость, — резюмировала инвестор.

Риелтор Константин Муравьев ранее сообщил, что на фоне событий на Украине квартиры в России подешевели на 10–20% из-за резкого сокращения спроса. Эксперт добавил, что сейчас не стоит приобретать недвижимость с целью перепродажи и аренды, так как цены могут продолжать снижаться.