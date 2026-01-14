Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:24

Аналитик рассказал, куда незаметно может уходить часть бюджета

Аналитик Васильченко: часть бюджета может уходить на подписки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Часть бюджета может уходить на подписки на стриминговых сервисах, рассказал РИАМО аналитик Александр Васильченко. Он отметил, что обычно пользователи даже не замечают такие списания.

Мозг устроен так, что нам психологически проще принять расход в 199 рублей 10 раз, чем один платеж в две тысячи. Хотя математика одинаковая. Именно этим пользуются многие сервисы, дробя цену и пряча ее в формате подписки, — рассказал Васильченко.

По словам аналитика, лучше всего провести ревизию таких трат. Он посоветовал использовать одну банковскую карту для оплаты всех приложений, отключить автопродление и составить таблицу со списком подписок и необходимой для них суммой.

Ранее финансовый эксперт Александр Писарев рассказал, что анализ расходов за декабрь и начало января — первый и ключевой шаг для восстановления личного бюджета после праздников. По его словам, первый месяц года традиционно становится сложным из-за трат на подарки, поездки и отложенные покупки.

деньги
подписки
аналитики
сервисы
