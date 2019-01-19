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Регионы смогут «списать» долги за газ по примеру Чечни

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]
Коммуналка не должна забирать у россиян все деньги

Списание задолженности на 9 млрд рублей жителям Чеченской Республики вызвало общественный резонанс в стране. Депутаты, политологи и обычные россияне принялись бурно обсуждать: почему это населению одного региона можно не оплачивать коммунальные услуги, а другим — нельзя?

В суд Республики Чечня с предложением о прощении задолженности обратилась прокуратура. В итоге суд обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг как «безнадёжный к взысканию». Почему долг был безнадёжным, доходчиво объяснил журналистам председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

По его словам, долги за газ Чечня накопила в «тяжёлые годы» после войны, когда инфраструктура в регионе была практически полностью разрушена, у жителей не хватало денег. Как подчеркнул Тапаев в комментарии Ura.ru, сравнивать Чечню с другими регионами некорректно, поскольку из-за разрушений ситуация в республике была «особенной».

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что необходимость реструктуризации долга возникла из-за невозможности выяснить, сколько реально газа было потрачено жителями Чечни. «Вся газовая магистраль была изрешечена. Жители перевязывали эти трубы чем могли», — сказал Саралиев в комментарии News.ru.

С этими доводами не согласился первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. «Давайте всем нам прощать задолженности», — заявил он, предложив компании «Газпром межрегионгаз» более тщательно отнестись к взысканию задолженностей.

Воспользоваться опытом Чечни может каждый

Последовать примеру Чечни решили представители двух российских субъектов. К местной прокуратуре обратился депутат Государственного совета Чувашии. Аналогичный запрос был инициирован в Смоленской области.

Сколько ещё регионов попросят «Газпром» простить долги, неизвестно. Но, благодаря юридической коллизии, добиться аналогичного результата может любой субъект, пояснил в комментарии News.ru проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, в Чечне произошло списание старых долгов, по которым уже истёк срок давности требований.

«Та же самая процедура может быть использована в любом другом регионе. Если местное газовое предприятие не востребовало долги вовремя, в рамках сроков исковой давности, то, естественно, оно теряет право требования по этим долгам», — сказал собеседник News.ru. Зубец отметил, что вопрос может возникнуть к газовым предприятиям: почему, например, «Газпром межрегионгаз Грозный» ранее не озаботился вопросом взыскания долгов.

По информации главы комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галины Хованской, речь идёт о долгах более чем десятилетней давности. «Долги числятся аж с 2007 года, то есть больше 10 лет. Это несерьёзно, можно взыскивать долги за последние три года, получается, с 2015-го по 2018-й включительно», — рассказала парламентарий в беседе с НСН.

РИА Новости

Россиянам трудно платить за газ

Экономист Алексей Зубец подчеркнул, что сейчас остро стоит вопрос сдерживания коммунальных тарифов. Это необходимо для роста реальных доходов населения и развития российской экономики.

«Списание долгов жителям Чечни может вызывать массу вопросов, но тем не менее это мероприятие нацелено на то, чтобы коммунальные платежи просто не уничтожили платежеспособность населения», — сказал собеседник News.ru.

Теперь жители Чечни смогут не тратить последние копейки на выплату долгов, а будут покупать себе продовольствие и лекарства. Их покупательная способность повысится, это даст стимул для развития бизнеса. Да и уровень жизни в регионе улучшится.

В последние годы в Чечне нет проблем с задолженностью по услугам ЖКХ. Примечательно, что «Газпром» уже заявил о намерении обжаловать решение суда о прощении чеченцам долга. Между тем опрошенные News.ru политологи высказали мнение, что в случае с Чечнёй долги прощаются потому, что Москва таким образом «платит за стабильность».


#ГАЗ #чечня #долги
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