Жителям Грозного списали долги за газ

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Заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. С соответствующим требованием в судебную инстанцию обратилась республиканская прокуратура.

В надзорном ведомстве сочли, что задолженность является «безнадёжной к взысканию», а попытки требовать её оплаты «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения», пишет «Кавказский узел».

Как писал News.ru, в октябре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество. Несмотря на то, что самый простой путь — это отключение потребителей от сетей, он, по мнению главы республики, не даст эффекта, если у части населения нет средств для оплаты за энергоносители. За неспособность собрать долги за газ и электричество Кадыров уволил четырёх префектов Грозного.

Массовые отключения газа за долги в Грозном проводятся с ноября 2017 года.