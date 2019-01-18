USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.91 $ Bitcoin3,643.55 $
МОСКВА-6°C02:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Жителям Грозного списали долги за газ

Simon Belcher/imagebroker.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. С соответствующим требованием в судебную инстанцию обратилась республиканская прокуратура.

В надзорном ведомстве сочли, что задолженность является «безнадёжной к взысканию», а попытки требовать её оплаты «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения», пишет «Кавказский узел».

Как писал News.ru, в октябре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество. Несмотря на то, что самый простой путь — это отключение потребителей от сетей, он, по мнению главы республики, не даст эффекта, если у части населения нет средств для оплаты за энергоносители. За неспособность собрать долги за газ и электричество Кадыров уволил четырёх префектов Грозного.

Массовые отключения газа за долги в Грозном проводятся с ноября 2017 года.


#ГАЗ #чечня #долги #грозный
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
общество
Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий

читайте также
общество 12:42, 15 января 2019
МЧС предложило оставлять свет и газ малоимущим семьям
Названы субъекты РФ с самым большим числом неплательщиков по ЖКХ
экономика 13:54, 11 декабря 2018
Регионы копят долги за «коммуналку»
Названы субъекты РФ с самым большим числом неплательщиков по ЖКХ
Центр стратегических разработок предлагает сделать долги участников ТСЖ коллективными
экономика 16:06, 11 октября 2018
Долги по ЖКУ оплатят соседи
Центр стратегических разработок предлагает сделать долги участников ТСЖ коллективными
Лента новостей
в мире 02:11
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
в мире 01:51
Украина усилила охрану границы с Россией
в мире 01:44
Четыре человека погибли в погоне от полиции в Италии
в мире 01:11
Путин и Вучич завершили мозаику в храме Белграда
общество 00:48
Снегопад в Москве закончится к утру
Другие новости
экономика 21:40
Суд Швейцарии отменил решение об аресте акций Nord Stream
экономика 18:14
Новак: России сложно резко сократить добычу нефти
экономика 18:00
Международные резервы РФ выросли на $4,1 млрд
экономика 17:58
Топ-5 важных новостей 17 января
News.ru собрал события, которые вы могли упустить
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top