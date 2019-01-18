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Депутат: «Газпром» не мог посчитать долг Чечни за газ

Шамсаил Саралиев instagram.com/sh_saraliev эксклюзивы

Шамсаил Саралиев

экономика [ версия для печати ]

Посчитать долг Чеченской Республики за газ «Газпром» не мог. В этом уверен депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Парламентарий рассказал News.ru, что когда в регионе в конце 90-х годов шли боевые действия, Грозный горел, жителей в городе почти не было, газ не переставал поступать.

«Вся газовая магистраль была изрешечена. Жители перевязывали эти трубы чем могли. Не было электричества, воды, а газ поступал. И это было годами, пока не восстановили систему», — отмечает депутат.

И сейчас к нам «прилетел» этот долг, хотя мы просили его списать, говорит Саралиев. По его словам, сейчас республика платит за газ, а определить размер тех выплат сегодня не представляется возможным.

«„Газпром“ тоже не может чётко сказать, как они вычислили эту сумму. Поэтому и было предложено сделать реструктуризацию долгов», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов за газ на девять миллиардов рублей. Как отметили в компании, поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадёжная к взысканию.

Заводской районный суд чеченской столицы по требованию прокуратуры постановил списать девятимиллиардную задолженность населения за газ, так как из-за истечения сроков давности она стала «безнадёжной к взысканию». Кроме того, как отмечала прокуратура, ситуация с массовым предъявлением людям требований об оплате «создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления».

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов назвал это решение справедливым. По его словам, суд учёл обстоятельства, при которых образовалась задолженность.

Примеру чеченской прокуратуры решили последовать и в Смоленской области, писал News.ru. Соответствующее обращение в адрес областного прокурора направила группа депутатов Смоленской областной думы.


#ДЕПУТАТ #чечня #Газпром #долг #газоснабжение
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