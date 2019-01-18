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«Газпром» оспорит решение о списании долгов жителей Грозного

Gazprom/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Решение Заводского суда Грозного будет обжаловано. Об этом сообщают в компании «Газпром межрегионгаз».

Ранее судебная инстанция приняла решение обязать компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги жителей региона за газ. Сумма представленной к списанию задолженности составляет 9 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаза», поставщиком газа не были предоставлены суду документы, которые бы подтверждали, что накопившиеся долги являются безнадёжными к взысканию. В связи с этим компания намерена обжаловать решение суда.

Заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. С соответствующим требованием в судебную инстанцию обратилась республиканская прокуратура, писал ранее News.ru.


#суд #чечня #Газпром #долги #газоснабжение
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