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Смоленская область тоже захотела списать долги за газ

Кардашов Антон/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Депутаты Смоленской областной Думы просит прокуратуру списать долги за газ после инцидента в Чечне, заявил один из инициаторов запроса парламентарий Андрей Шапошников.По его словам, согласно Конституции все субъекты РФ равны.

«На основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо», — отметил он.

При этом Шапошников не верит, что «чеченская практика» распространится на остальные российские регионы, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как писал News.ru, ранее председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что долги жителей Чечни за газ списали в связи с «особыми мерами», которые необходимы для развития республики. Он считает, что сравнение с другими регионами в данном случае некорректно. По его словам, жители остальных российских субъектов «не совсем отдают себе отчёт» о ситуации, в которой находится Чечня.


#ГАЗ #чечня #ЖКХ #долги #смоленскаяобласть
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