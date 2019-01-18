Списание долгов за газ в Чечне объяснили «особыми мерами»

Долги жителей Чечни за газ списали в связи с «особыми мерами», которые необходимы для развития республики, заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. Он считает, что сравнение с другими регионами в данном случае некорректно.
По его словам, жители остальных российских субъектов «не совсем отдают себе отчёт» о ситуации, в которой находится Чечня.
«Точкой отсчёта для развития стала полностью разрушенная республика с уничтоженной инфраструктурой — ни в одном регионе такого не было», — подчеркнул Тапаев.
Он отметил, что республика накопила долги в «самые тяжёлые годы». Именно они мешали ей развиваться и оказывали сильное давление, передаёт URA.RU.
Как писал News.ru, ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что принцип равенства и права при оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо соблюдать по всей стране и во всех российских субъектах.