USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,286 $   Brent61.70 $ Bitcoin3,641.26 $
МОСКВА1°C14:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Списание долгов за газ в Чечне объяснили «особыми мерами»

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Долги жителей Чечни за газ списали в связи с «особыми мерами», которые необходимы для развития республики, заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. Он считает, что сравнение с другими регионами в данном случае некорректно.

По его словам, жители остальных российских субъектов «не совсем отдают себе отчёт» о ситуации, в которой находится Чечня.

«Точкой отсчёта для развития стала полностью разрушенная республика с уничтоженной инфраструктурой — ни в одном регионе такого не было», — подчеркнул Тапаев.

Он отметил, что республика накопила долги в «самые тяжёлые годы». Именно они мешали ей развиваться и оказывали сильное давление, передаёт URA.RU.

Как писал News.ru, ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что принцип равенства и права при оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо соблюдать по всей стране и во всех российских субъектах.


#ГАЗ #чечня #ЖКХ #долги
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
экономика 11:41, 18 января 2019
«Газпром» оспорит решение о списании долгов жителей Грозного
экономика 01:06, 18 января 2019
Жителям Грозного списали долги за газ
политика 18:34, 16 января 2019
Чеченский министр рассказал о культе благодарности Путину
Лента новостей
в мире 14:09
Выход США из ДРСМД ударит по глобальной безопасности
в мире 13:59
Украина продолжает «сжигать мосты» с Россией
в мире 13:59
Жена сожгла мужа из-за пароля от телефона
общество 13:57
ФАС раскритиковала идею «прятать» алкоголь от молодёжи
общество 13:57
Движение «За права человека» отчиталось перед Минюстом
Другие новости
общество 13:57
ФАС раскритиковала идею «прятать» алкоголь от молодёжи
общество 13:57
Движение «За права человека» отчиталось перед Минюстом
общество 13:46
Чеченцам простили долги за газ
Суд списал задолженность на 9 млрд рублей во избежание акций протеста
общество 13:36
Торговлю пивом на почте в Мурманске свернули
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top