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Сенатор высказался о задолженностях по газу в Чечне

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Принцип равенства и права при оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо соблюдать по всей стране и во всех российских субъектах, заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Так он отреагировал на решение суда Грозного о списании многомиллиардных долгов населения за газ.

«Аргументация, чтобы люди не возмущались — тогда давайте всем нам прощать задолженности», — отметил он.

Сенатор считает, что компании «Газпром межрегионгаз» нужно более точно проработать документы, подчеркнув, что за потребляемые ресурсы необходимо платить, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать девять млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. С соответствующим требованием в судебную инстанцию обратилась республиканская прокуратура. В надзорном ведомстве сочли, что задолженность является «безнадёжной к взысканию».


#ГАЗ #чечня #ЖКХ #сенаторы #Калашников #задолженность
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