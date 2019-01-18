Чеченцам простили долги за газ

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Суд списал задолженность на 9 млрд рублей во избежание акций протеста

В Чеченской Республике решено списать долги населения за пользование природным газом. Заводской районный суд Грозного постановил, что гражданам региона простят задолженность на 9 млрд рублей. Почему получается так, что одни субъекты Российской Федерации продолжают платить за услуги ЖКХ, а других ждут подобные подарки — разбирался News.ru.

По решению суда местное отделение российского газового гиганта — «Газпром межрегионгаз Грозный» должно будет списать соответствующие долги.

Как отметили в прокуратуре Чечни, выступавшей истцом, требования оплатить долги за коммуналку создавали социальную напряжённость в регионе и вообще могли привести к протестам населения. По мнению пресс-секретаря главы Чеченской Республики Альви Каримова, данное решение — справедливое и правильное.

Между тем в «Газпроме» уже заявили, что обжалуют решение грозненского районного суда.

Согласно информации прокуратуры, долги в силу сроков исковой давности стали безнадежными к взысканию.

Ещё осенью 2018 года в Грозном лишились своих постов руководители всех городских районов в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по вопросам погашения задолженности за газ и электроэнергию. Это произошло на фоне отключения газа в доме, в котором проживала многодетная малоимущая семья.

История повторяется

Как пояснил News.ru политолог Дмитрий Орешкин, сюжет здесь абсолютно не нов — ещё во времена президента Дмитрия Медведева окружное территориальное руководство жаловалось, что Чечня как субъект РФ имеет огромную задолженность не только по газу, но и по электроэнергии и не собирается платить, и все это прекрасно понимали.

«Дело не только в долгах населения, так же не платят и некоторые госструктуры, которые получают из большой России не только газ, но и электроэнергию», — сказал Орешкин.

Он считает, что для Чечни крайне важно, чтобы её главой был Рамзан Кадыров, потому что, по его мнению, он может правильно распределить ресурсы внутри республики. По его словам, власти понимают, что лучше выделять региону по $1 млрд в год и контролировать эту территорию, чем её упустить и теоретически получить зону развития ИГ.

«Это плата за стабильность», — считает эксперт.

Орешкин высказал мнение, что система содержания территорий радикально на практике изменилась по сравнению с XX веком, а тем более с XIX веком, а в теории же не поменялась — людям кажется, что чем мы обширнее, тем богаче и сильней. А на самом деле сейчас всё наоборот. Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В XIX веке так и было — чем больше территория, тем больше оттуда можно было взять дани, не очень заботясь, как она живёт. А сейчас дани никакой не возьмёшь и приходится платить. И вот эта разница между геополитикой площадей и геополитикой потоков. Площадь контролировать не надо, достаточно контролировать потоки финансов, информации, мигрантов», — сообщил Орешкин.

А люди, считает собеседник, по-прежнему хотят контролировать территории, а за это приходится платить, в частности газом. Естественно, при этом возникают проблемы, потому что жители других регионов могут спросить, а почему так?

«Есть виртуальная реальность, а есть реальная картина. Но те же США платят за содержание Аляски. В Америке не так много подобных регионов, а у нас их почти три четверти», — констатировал Орешкин.

По мнению первого замглавы экономического комитета Совета федерации Сергея Калашникова, принцип равенства и права при оплате ЖКХ необходимо соблюдать по всей стране.

«Аргументация, чтобы люди не возмущались — тогда давайте всем нам прощать задолженности», — сказал Калашинков РИА Новости.

Охладить пыл

В свою очередь руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что основная причина списания долгов в том, что Чечня вела некоторое время назад ожесточённую войну с Россией за то, чтобы не иметь ни газа, ни счетов, ни электричества. Но поскольку договориться с Чечней удалось с огромным трудом, сейчас населению республики выпадает такое везение и им прощают долги за газ и предоставляют другие льготы. Стрингер/РИА Новости

«Но взамен им приходится терпеть совершенно противоестественный для них монархический строй. Чеченцы воинственные, динамичные, вспыльчивые и гордые. И властям выгодно не раздражать это сообщество, а использовать его пассионарность для защиты всей социально-экономической системы в РФ», — сказал Колташов.

Надо обращать внимание на этот факт — здесь нет страха Москвы, а есть интерес Москвы, как раньше старались лишний раз не раздражать казачество после восстаний Разина и Пугачёва.

Он считает, что если бы население других регионов РФ активнее защищало свои права, организовывалось, то оно могло бы добиться если не прощения долгов, то прекращения роста тарифов.