Долги населения за газ просят списать в Чувашии

https://news.ru/storage/news/953a021cf63f62b689201367ae65a045/b31f49aa-33e7-43d9-b076-79d3647639b2_850.jpg Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ. При этом он ссылается на опыт Чечни.

Обращение в прокуратуру Степанов мотивировал тем, что Чувашия ничем не хуже Чечни. Депутат приложил копию письма в надзорный орган к своему сообщению, опубликованному в соцсети «ВКонтакте».

«В Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже?», — написал Степанов.

В документе отмечается, что долг населения республики составляют около 3 млрд рублей. Это «негативно сказывается на уровне социальной напряжённости в обществе», и данный факт не раз освещался в СМИ.

Ранее News.ru сообщал, что Заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. Обращение в прокуратуру Смоленской области 18 января отправили представители фракции КПРФ в региональном парламенте. Они предложили надзорному ведомству изучить «чеченский опыт».